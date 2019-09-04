Цхинвал, , 15:02 — REGNUM 3 сентября двое военнослужащих российской военной базы в Цхинвале попали в ДТП, после чего были доставлены в республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале, передает 4 сентября Sputnik.

ДТП произошло в районе села Рук Дзауского района Южной Осетии, где автомобиль, в котором находились военнослужащие, столкнулся с бетонным ограждением. Одного из военнослужащих перевезли в госпиталь во Владикавказе, второму не потребовалась госпитализация. Жизнь обоих пострадавших вне опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 сентября офицер российских пограничных войск вертолетом медицинского управления МЧС Абхазии был доставлен с приступом стенокардии из села Ажара в Кодорском ущелье в сухумскую республиканскую больницу. был доставлен офицер российских пограничных войск, сообщает пресс-службаМЧС Абхазии.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский пограничник с сердечным приступом доставлен в сухумскую больницу