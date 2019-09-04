Воронеж, , 09:58 — REGNUM Экстренная посадка пассажирского самолёта «Руслайн», вылетевшего рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург, но вынужденно вернувшегося в аэропорт вылета утром 4 сентября, прошла штатно. В настоящее время решается вопрос отправки пассажиров этого рейса к месту назначения.

Самолёт Bombardier CRJ200 с 38 пассажирами на борту, вылетевший из Воронежа в 07:15, приземлился в аэропорту вылета в 07:51. По информации пресс-службы аэропорта, причиной возвращения стало то, что при взлёте не убралась передняя стойка шасси. После выработки топлива самолёт совершил штатное приземление, пострадавших нет.

«Самолёт не успел высоту набрать. Был хлопок металлический. И объявили, что придётся вернуться в аэропорт по техническим причинам. Кружили над городом, вырабатывали топливо. Сели нормально», — цитируют « Вести Воронеж » одного из пассажиров.

Добавим, что из Воронежа в Санкт-Петербург ежедневно отправляется по три рейса, их обслуживают компании «Руслайн» и «Нордавиа».

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