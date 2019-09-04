Воронеж, 4 сентября 2019, 09:58 — REGNUM Экстренная посадка пассажирского самолёта «Руслайн», вылетевшего рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург, но вынужденно вернувшегося в аэропорт вылета утром 4 сентября, прошла штатно. В настоящее время решается вопрос отправки пассажиров этого рейса к месту назначения.
Самолёт Bombardier CRJ200 с 38 пассажирами на борту, вылетевший из Воронежа в 07:15, приземлился в аэропорту вылета в 07:51. По информации пресс-службы аэропорта, причиной возвращения стало то, что при взлёте не убралась передняя стойка шасси. После выработки топлива самолёт совершил штатное приземление, пострадавших нет.
Добавим, что из Воронежа в Санкт-Петербург ежедневно отправляется по три рейса, их обслуживают компании «Руслайн» и «Нордавиа».
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