Алапаевск, Свердловская область, , 08:31 — REGNUM В Алапаевске вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Алапаевский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Также подсудимому придётся выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родителями потерпевшего.

В ходе следствия установлено, что 25 мая 2019 года находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подсудимый, вооружившись кочергой, напал на человека. Злоумышленнику показалось, что потерпевший якобы забрал его сотовый телефон. В итоге он нанёс человеку не менее 37 ударов, нанеся травмы не совместимые с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор гражданину, который убил человека. В ходе судебного следствия установлено, подсудимый набросился, вооружившись ножом на человека в тот момент, когда ему показалось, что потерпевший забрал у него бутылку спиртного. В итоге присяжные признали его виновным, и суд отправил подсудимого в колонию на 12 лет.

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