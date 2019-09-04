Ивано-Франковск, Украина, , 07:55 — REGNUM В районе села Боднаров Ивано-Франковской области Украины столкнулись маршрутный автобус и грузовик, сообщил 3 сентября местный ресурс «Курс».

В результате аварии погибла женщина-пассажир автобуса. Ещё два пассажира — 44-летний мужчина и женщина 1967 года рождения — получили травмы.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, позже он был задержан полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Моршин Львовской области произошло аналогичное ДТП, в результате которого травмы получили более десяти человек.

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