Моршин, 3 сентября 2019, 12:42 — REGNUM Под Львовом в городе Моршин столкнулись грузовик и маршрутный автобус, сообщили 2 сентября в пресс-службе Национальной полиции Львовской области Украины.
По последним данным, в момент аварии в салоне маршрутки находились 24 человек, из них госпитализированы более десяти. Степень тяжести их травм не известна.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в Кривом Роге столкнулись два автомобиля. Жертвами аварии стали три человека.
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