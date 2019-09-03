Москва, , 18:58 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух пассажирских самолётов в международном аэропорту «Шереметьево» Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, 3 сентября примерно в 15:50 в аэропорту «Шереметьево» в момент буксирования борт авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с лайнером Royal Flight», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто из пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала не пострадал.

В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства по безопасности полётов.

«В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — добавили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в «Шереметьево» два пассажирских самолёта зацепились закрылками, в результате чего получили повреждения. На самолёте Royal Flight в момент ЧП людей не было. С борта «Аэрофлота», который должен был вылетать в Пекин, эвакуировали пассажиров. Сообщалось, что они вылетят в пункт назначения резервным бортом.

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