Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Ураган «Дориан», продолжающий двигаться по Атлантическому океану, теряет свою силу и уже ослабел до второй категории из пяти, сообщает 3 сентября Национальный центр США по слежению за ураганом.

Центр урагана пока остаётся севернее Багамских островов, однако метеорологи ожидают, что он двинется на север вдоль побережья Флориды, Джорджии и Южной Каролины.

На данный момент скорость ветра снизилась до 175 км/час. В ряде штатов по прежнему действует режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ураган «Дориан» усилился до высшей, пятой категории, а 1 сентября обрушился на Багамские острова, где унёс жизни пяти человек и повредил до 13 тыс. домов.

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