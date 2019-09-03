Белгород, , 16:58 — REGNUM Жителя Белгорода признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества — он расстрелял из принадлежащего ему пневматического пистолета припаркованный автомобиль. Возмещать материальный ущерб по решению суда мужчина не спешил. Только после ареста имущества хулиган выплатил компенсацию потерпевшей стороне, сообщили 3 сентября в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Суд установил, что автотранспорт был повреждён выстрелами умышленно. Материальный ущерб, а также расходы на проведение экспертизы и юридических услуг составили 193 тысячи рублей. Добровольно компенсацию мужчина оплатить отказался, и тогда пристав-исполнитель арестовал банковские счета и автомобиль должника, хулигана временно ограничили в выезде за пределы страны. Только после этого нарушитель решил выплатить долг

Помимо материального ущерба должнику пришлось оплатить и исполнительский сбор. За свою выходку он в общей сложности отдал более 206 тысяч рублей.