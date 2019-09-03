Москва, , 16:37 — REGNUM Два пассажирских самолёта столкнулись при буксировке на территории аэропорта «Шереметьево» днём 3 сентября. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала Life Shot, столкнулись самолёты авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлот». Сообщается, что с борта «Аэрофлота», который должен был вылетать в Пекин, в настоящее время эвакуируют пассажиров.

На снимках с места инцидента видно, что два возушных судна зацепились крыльями, в результате чего получили повреждения. Подробности произошедшего выясняются.

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