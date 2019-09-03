Новосибирск, , 15:48 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил возобновить работы по реконструкции насосной станции, стена которой ранее рухнула на рабочих. Градоначальник напомнил о «стратегическом значении» подстанции в отопительной системе муниципалитета.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», в ходе оперативного совещания сегодня, 3 сентября, в региональном правительстве он попросил поддержки губернатора Андрея Травникова «в обращении к следственному управлению с тем, чтобы ускорить допуск рабочих на объект, продолжить работы по реконструкции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Новосибирске произошло обрушение стены здания насосной станции. На площадке находились 13 работников подрядной строительной организации, трое из которых погибли, ещё один был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Накануне, 2 августа, новосибирский суд освободил из-под стражи под залог троих фигурантов этого дела.

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