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В Армении после крушения Су-25 начато следствие

Происшествия

Обломки самолета обнаружены в горах, оба пилота погибли

В Армении после крушения Су-25 начато следствие
Иллюстрация: Tyndall.af.mil
Обломки самолёта

Ереван, 4 декабря 2018, 15:01 — REGNUM  Следственный комитет Армении приступил к расследованию обстоятельств крушения военного самолёта Су-25. Об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью ведомства Наира Арутюнян, передает 4 декабря RT.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян написал в своем Facebook, что обломки самолета обнаружены в горах в Мараликском районе. Оба пилота погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовик Су-25 вооружённых сил Армении отправился в учебный полет 4 декабря в 10:06 по местному времени (9:06 мск) из аэропорта «Гюмри». Через 14 минут связь с самолетом пропала.

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Авиапроисшествия
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