Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании (ст.132 и ст. 131 УК РФ) 20-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как уточнили в управлении СКР, преступление совершено в Екатеринбурге ночью 15 августа 2019 года во дворе дома № 32 по улице Фурманова. В ту ночь двое неустановленных на данный момент гражданина напали на девушку. По предварительным данным, оба нападавших были одеты в спортивную одежду. У одного из них, среднего телосложения, был синяк под левым глазом, другой подозреваемый худощавый и лысый.

Следователи обращаются к гражданам, имеющим какую-либо информацию о злоумышленниках или указанном преступлении, сообщить о ней в правоохранительные органы.