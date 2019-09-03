Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Екатеринбурге полностью восстановлено снабжение жителей «Городка чекистов» горячей водой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в администрации города, причиной отсутствия горячей воды стало повреждение трубопровода на бесхозном участке магистрали. Ремонт провели специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких недель у жителей 14 корпусов отсутствовало горячее водоснабжение. Ситуация попала в поле зрения прокуратуры и надзорные органы внесли представление мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о недопустимости нарушения прав потребителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Екатеринбурга требует вернуть горячую воду в «Городок чекистов»