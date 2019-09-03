Брянск, , 12:42 — REGNUM Последнего фигуранта уголовного дела о вымогательстве и похищении бизнесмена в 2015 году осудили в Брянской области. Мужчина входил в состав преступной группы, других участников которой уже признали виновными. Сообщники насильно завладели 200 тыс. евро, сообщили 3 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в преступную группу входило шесть человек, в том числе криминальный авторитет и действующие сотрудники полиции из Московской области. Они инсценировали задержание бизнесмена под видом уголовного преследования: мужчине предъявили «обвинение» в мошенничестве при оказании услуг гражданам на получение денежной компенсации за утраченное чернобыльское имущество. В сентябре 2015 года преступники вывезли потерпевшего в лес в Клинцовском районе. Там с применением оружия и насилия забрали у него 15 млн 363 тыс. рублей, что эквивалентно 200 тыс. евро по курсу Банка РФ на 12 сентября 2015 года.

46-летнего жителя Почепского района приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 50 тыс. рублей без ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.