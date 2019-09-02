Благовещенск, , 08:43 — REGNUM 7 тыс. свиней уничтожены в Приамурье из-за вируса африканской чумы. Умерщвленных зараженных животных сожгли на специальных площадках в четырех муниципалитетах области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На подворьях в сёлах области, где содержались зараженные свиньи, специалисты проводят мероприятия по дезинфекции. Но ветеринары продолжают обследование поголовья. Не исключено, что под нож пойдут ещё зараженные животные. Любой падеж скота в регионе немедленно отрабатывается специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, крестьяне в Амурской области очень болезненно отнеслись к необходимости уничтожения больных животных. Они плачут, уговаривают лечить свиней, тайно, ночами, пытаются вывозить мясо. Но вылечить больное животное нельзя — оно останется разносчиком инфекции. Нельзя употреблять мясо зараженных свиней и людям.