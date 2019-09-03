Иваново, , 09:10 — REGNUM Двое бывших преподавателей Ивановского государственного энергетического университета признаны виновными в получении взяток от студентов, сообщила 2 сентября прокуратура Ивановской области.

Как установлено судом, в 2017 году двое преподавателей вуза получили от 14 студентов в общей сложности более семи тысяч долларов. Деньги были «вознаграждением» за ликвидацию академической задолженности без фактической сдачи экзаменов.

Решением Фрунзенского районного суда города Иваново один из подсудимых признан виновным в совершении 14 эпизодов получения взятки и 14 эпизодов служебного подлога. Он осуждён на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в полтора миллиона рублей. Второй подсудимый признан виновным в 12 эпизодах посредничества во взяточничестве, он осуждён на пять лет колонии общего режима, а также должен выплатить штраф в миллион рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде бывший преподаватель местного вуза выплатит миллион рублей, который несколько лет назад получил в качестве взятки за написание докторской диссертации.