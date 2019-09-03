Посёлок городского типа Малышева, Свердловская область, , 09:01 — REGNUM В Свердловской области энергетики провели акцию «Внимание! Должник» в посёлке Малышева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

По итогам мероприятия в шести квартирах была отключена электроэнергия, а у одного из должников наложен арест на принадлежащий ему персональный компьютер. В компании пояснили, что санкции были наложены на граждан, которые не платили за электроэнергию более года, их совокупный долг составляет более 58 тыс. рублей.

Отметим, что подача электроэнергии будет возобновлена после оплаты задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был арестован ноутбук жительницы села Кунарское из-за того, что она с конца 2018 года не платила за свет.

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