Константиновск, Ростовская область, , 08:26 — REGNUM В Константиновском районе Ростовской области произошёл пожар. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, огонь вспыхнул на крыше детской конно-спортивной школы.

Сообщение о возгорании кровли поступило из Константиновска 2 сентября в 17:22. Площадь пожара составила 200 квадратных метра. Возгоранию был присвоен первый ранг сложности. С огнём боролись 16 человек и единицы техники.

В 18:40 было объявлено о ликвидации пожара. Пострадавших нет. Причины возникновения огня устанавливают специалисты.