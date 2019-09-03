Иркутск, , 08:11 — REGNUM Российский президент Владимир Путин, посетивший накануне, 2 сентября иркутский город Тулун, пообещал, что режим чрезвычайной ситуации в Приангарье сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от стихии. Об этом сообщает сайт Кремля.

По словам главы государства в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области более 17 тысяч человек лишились жилья.

«Огромные объёмы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, несмотря на то что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено более 14 миллиардов рублей», — заявил Путин в ходе совещания по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, после проливных дождей. Реки, вышедшие из берегов, подтопили более 100 населённых пунктов, постаревшими признаны порядка 45 тысяч граждан.

Наиболее всего разрушительному действию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск, поскольку реки Ия и Уда расположены в непосредственной близости. Многие пострадавшие стали свидетелями того, как целые усадьбы и дома плывут по разлившейся Ие, и ломаются, как спички под коммунальным мостом.

Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье, где каждый раз проводил совещания и давал поручения по скорейшему возведению нового жилья и всей необходимой инфраструктуры.

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