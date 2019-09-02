Нассау, , 19:31 — REGNUM Мощнейший атлантический ураган «Дориан», который усилился до предельной пятой категории, повредил не менее 13 тыс. домов на Багамских островах. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ураган «Дориан» сформировался в Атлантическом океане и двинулся в сторону Багамских островов и Восточного побережья США.

На Багамский островах «Дориан» повредил не менее 13 тыс. домов. Сотни волонтеров мобилизованы для помощи людям, жилье которых оказалось на пути прохождения этого сильного урагана. Идёт разбор завалов.

Сейчас «Дориан» разворачивается на север и, возможно, достигнет берегов Флориды. С приближением к побережью континента сила ураган по-немного убывает.

Тем не менее режим чрезвычайной ситуации введен во Флориде, прибрежных районах Джорджии и Южной Каролине. Отменены свыше тысячи авиарейсов. Эвакуация затронула почти 1,5 млн человек.