Мирный, Якутия, , 05:28 — REGNUM В селе Арылах Мирнинского района Якутии 1 сентября на сельхозпредприятие забрался медведь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в полиции, сторож около полуночи услышала посторонний шум на складах, попыталась преследовать движущуюся фигуру, но вдруг она развернулась и встала на задние лапы.

Женщина поняла, что это медведь и развернулась в обратную сторон, но хищник побежал за ней. Он её догнал и оцарапал спину. Пострадавшая закричала и косолапый убежал в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи активно, в поисках еды, в регионах Дальнего Востока выходят к людям, разоряют огороды, нападают на домашних животных.