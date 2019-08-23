Верхневилюйск, , 10:38 — REGNUM

В Вилюйском районе Якутии медведь загрыз лошадь и жеребёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие с животными случилось в нескольких километрах от Верхневилюйска, в местности Сыырдаах.

Местные жители рассказывают, что медведь кружил рядом с селом, выследил лошадь с жеребёнком и напал на них.

Власти села дали охотникам разрешения на выставление капканов, также идёт сезон охоты.

Как сообщало ИА REGNUM, десяток голодных медведей в Якутии окружил автомобиль с людьми внутри в надежде, что им дадут еды.