Дзержинск, Нижегородская область, , 04:25 — REGNUM Завод «Кристалл» в Дзержинске, где в июне 2019 года прогремели взрывы, обязали за пару месяцев устранить последствия чрезвычайной ситуации. Дзержинский городской суд Нижегородской области удовлетворил соответствующий иск прокурора, в котором отмечалось, что, несмотря на то, что уже прошло три месяца, «обезвреживание неразорвавшихся авиабомб и транспортировка взрывчатых материалов с опасных территорий не осуществлены». В пресс-службе суда уточнили, что вердикт пока не вступил в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обосновал свой иск результатами проверки. Нарушения, которые были выявлены на предприятии, по мнению надзорной инстанции, несут риски для жизни и здоровья жителей. В требованиях, изложенных в иске, на АО «ГосНИИ «Кристалл» просили возложить обязанности по ликвидации последствий. В числе таковых — обезвреживание или вывоз и уничтожение взрывчатых веществ и тех авиабомб, что не разорвались. Также на период ликвидации последствий прокурор потребовал ввести пропускной режим. Помимо этого, истец требовал хранить готовую продукцию «в соответствии с требованиями нормативных документов».

На заседании по делу «Кристалла» присутствовал областной прокурор Вадим Антипов. Суд требования удовлетворил, дав предприятию два месяца с момента как решение вступит в силу.

Напомним, 1 июня 2019 года на территории «Кристалла» прогремело несколько взрывов, которые привели к масштабному пожару. Помимо того, что от ЧП пострадали производственные здания самого завода, взрывной волной выбило стёкла в свыше 110 зданиях города, в том числе соцобъектах и жилых домах. Более сотни горожан обратились за медпомощью. Так как ЧП произошло в период выпускных экзаменов в пострадавших школах в срочном порядке пришлось проводить восстановительные работы. Экзамены в итоге прошли в штатном режиме. В середине августа 2019 года «Ростех» сообщил, что выделит 1,5 млрд рублей заводу на возобновление и обновление производства.