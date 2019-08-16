Липецк, , 13:43 — REGNUM

В Липецке женщина и двое её детей были госпитализированы с отравлением медикаментами, сообщил портал LipetskMedia.

Дети (13 и 14 лет) были госпитализированы, опасности их жизни нет. Их мать до сих пор находится в коме. Все трое попали в больницу благодаря родственникам, которые пришли в квартиру и увидели детей без сознания.

Предположительно, все они отравились лекарством от бессонницы, которое продаётся по рецепту. В причинах произошедшего разбираются следователи, однако в СК до сих пор не прокомментировали этот случай.