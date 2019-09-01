Пермь, , 11:41 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате ДТП в Пермском крае. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 31 августа 22:15 по местному времени на 22 километре автодороги «Пермь — Усть-Качка». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai ix35, выполняя манёвр, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2114, двигавшемуся по полосе встречного направления.

В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Hyundai ix35 и три пассажира ВАЗ. Все шестеро пострадавших были доставлены в больницу, четверым из них потребовалась госпитализация. Легковой автомобиль ВАЗ после столкновения восстановлению не подлежит.

В настоящее время по факту ДТП ведётся административное расследование по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.

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