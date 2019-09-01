Белгород, , 10:13 — REGNUM Четыре человека погибли, один пострадал в результате ДТП в белгородской области. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:20 мск на 135 километре трассы Белгород — Павловск в Красногвардейском районе возле села Весёлое. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь со стороны Белгорода, допустил выезд на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ и один человек, ехавший в Hyundai Solaris. Ещё один человек был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины аварии, приведшей к гибели людей. Силами сотрудников ГИБДД организован объезд места происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Грузии, в результате которого пострадали 20 человек.

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