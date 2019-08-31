Гюмри, Армения, , 12:38 — REGNUMЧисло пострадавших, получивших пищевое отравление на свадьбе в Гюмри, выросло на 46 человек. Об этом 31 августа заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, сообщает агентство «Новости-Армения».

По её слова, после обращения в больницу госпитализированы три пациента, еще 43 человека отправлены домой после осмотра специалиста. Пищевые отравления также получили девять человек младше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 августа в инфекционную противотуберкулезную больницу Гюмри обратились 30 жителей города с жалобами на острые боли в желудке. Выяснилось, что все они участвовали в свадебном застолье.

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