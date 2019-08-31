Бийск, Алтайский край, , 12:19 — REGNUMШесть человек пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Бийске, двое из них госпитализированы. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошёл в многоквартирном доме в Бийске рано утром 31 августа. ЧП случилось в квартире на первом этаже, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Из дома спасателями были эвакуированы 23 человека, в том числе четверо детей.

С места происшествия были доставлены в медучреждение шесть пострадавших, четверо из них, получив первую медицинскую помощь от дальнейшей госпитализации отказались. Были госпитализированы мужчина 1964 года рождения с сильными ожогами и женщина 1965 года рождения с отравлением угарным газом.

Спасатели провели обследование жилого дома, где произошёл взрыв. Сильных повреждений обнаружено не было.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Начато предварительное расследование обстоятельств ЧП.

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