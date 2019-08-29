Дрогобыч, Украина, , 07:28 — REGNUM

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела ещё четверых погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В 00:26 было найдено тело мужчины. В 02:49 спасатели обнаружили тело женщины. В 03:20 нашли тело еще одной женщины, а в 03.28 из-под завалов достали тело мальчика.

«Все жители дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечены четыре психолога ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос их временного расселения», — сказано в сообщении.

Во время спасательной операции под завалами нашли семь человек, из них пять — дети. Всего на месте события работают 470 человек и 75 единиц техники.

Напомним, 28 августа в многоквартирном доме произошёл взрыв. Рухнул подъезд с первого по четвёртый этаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты опровергли версию о взрыве бытового газа.

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