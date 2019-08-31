Санкт-Петербург, , 03:26 — REGNUMЛегковые автомобили ВАЗ и Renault столкнулись на трассе «Кола» в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла на 31-м километре автодороги в Кировском районе Ленинградской области. Водитель отечественной легковушки при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в иномарку. В результате столкновения пострадала женщина и ребенок, находившиеся в салоне ВАЗ. Их доставили в больницу Шлиссельбурга и отпустили домой после осмотра медиками. Выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате столкновения автомобилей на Московской кольцевой автодороге пострадали три человека. Их эвакуировали с места происшествия на санитарном вертолете.

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