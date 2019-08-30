Москва, , 23:53 — REGNUMГражданин Нигерии стал жертвой ограбления на улице Сретенка в Москве. Об этом 30 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в ночь на 29 августа в правоохранительные органы обратился временно безработный 23-летний нигериец, который сообщил, что двое неизвестных отобрали у него золотую цепочку стоимостью $100.

Как сообщается, оперативникам удалось по горячим следам задержать недалеко от места преступления 31-летнего уроженца Дагестана, которого «полностью изобличили в содеянном».

Подозреваемый задержан и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовно дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Второму подозреваемому удалось скрыться, в настоящее время полиция предпринимает меры по его розыску.