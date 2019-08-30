Брянск, , 13:12 — REGNUMВ Навлинском районе Брянской области полиция выявила факт хищения 33 молодых быков. Животных привезли для откорма на сельскохозяйственное предприятие, однако директор распорядился всех их продать на мясо. Стадо по очереди отправили под нож, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального УМВД.

На местной ферме быки должны были некоторое время пожить и набрать вес. Но животных по очереди отправили на убой, а мясо продали. Действия были согласованы с руководителем сельскохозяйственной организации. По данным полиции, причинённый ущерб составил 981 тысяч рублей.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Он может лишиться свободы на срок до шести лет с наложением штрафа.