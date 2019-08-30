Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUMВ больнице Нижнего Новгорода скончался пострадавший при пожаре на судостроительном заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Таким образом, пожар унёс жизни троих человек, пишут РИА Новости.

Сотрудник завода, который получил большие ожоги при пожаре, был госпитализирован в реанимацию в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Врачи констатировали поражение 90% поверхности тела, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. По данным издания, пострадавший скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на судостроительном заводе «Красное Сормово» произошёл утром 28 августа около 8:20 часов в помещении сухогруза проекта RSD59, где трое работников занимались монтажными работами. Возгорание было полностью ликвидировано примерно через два часа. В результате происшествия два человека погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Названа причина пожара на нижегородском заводе, где погибли два человека

Родственникам и близким пострадавших, которым окажут материальную помощь. Руководство завода заявило 700 тыс. рублей компенсации Нижегородские власти поручили руководству предприятия сделать выводы, а также пообещали материальную помощь пострадавшим. Сумма компенсации не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Семьям погибших на заводе «Красное Сормово» выплатят компенсации