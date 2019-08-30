Горловка, ДНР, , 10:52 — REGNUMУкраинский беспилотный летательный аппарат (БЛА) сбросил гранату над посёлком Гольмовский на окраине Горловки, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 9:45 зафиксировано применение ударного БЛА со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: Новолуганское — Гольмовский. Выпущена одна граната», — сказано в сообщении.

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что граната взорвалась на территории гаражного кооператива «Союз», повредив автомобиль и хозяйственную постройку. Также в двух соседних домах повреждены стёкла.

Как сообщили в пресс-службе СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 203 единицы боеприпасов.

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