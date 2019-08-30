Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUMВ городе Чойбалсан на востоке Монголии прошёл совместный российско-монгольский военный парад, посвящённый 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа России.

В нём приняли участие военнослужащие ВВО, ранее участвовавшие в совместном учении «Селенга-2019», а также ветераны, юнармейцы и представители общественных организаций из Забайкалья и Бурятии. Воздушную часть парада представила фронтовая авиация России в составе вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-24.

«Командующий 36-й общевойсковой армией ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев и заместитель министра обороны Монголии Тогочийн Дуламдорж возложили венки к мемориалу и почтили погибших в 1939 году на полях сражений бойцов», — отметили в пресс-службе.

В праздновании участвовали и простые жители, которые приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Они прошли с фотографиями родных, сражавшихся против японских захватчиков.

Добавим, что в ходе военного учения «Селенга-2019» российские военные также велиработы по поиску останков пропавших без вести советских солдат в районе сопки Ремизова. Как сообщало ИА REGNUM, они подняли останки 17 солдат Красной армии, которые были торжественно захоронены на мемориальном кладбище советских солдат, погибших в ходе боев на реке Халхин-Гол.

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