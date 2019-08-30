Хабаровск, , 08:02 — REGNUMКоличество населённых пунктов в зоне паводка, а также количество подтопленных жилых домов увеличилось в Хабаровском крае за сутки 29 августа. Жилые дома подтоплены в 37 населённых пунктах, сообщает 30 августа пресс-центр регионального главка МЧС.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

В зоне паводка находится 61 населенный пункт, в 37 из них подтоплены 99 жилых домов и 495 приусадебных участков. Днём ранее было подтоплено 79 жилых домов. Также подтоплен 71 участок межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. В зоне подтопления оказались почти 1,8 тыс. дачных участков.

Гребень паводка постепенно смещается в сторону Комсомольска-на-Амуре и поселка Тахта. Вода в реке Амуре в районе Хабаровска поднимается медленнее, 30 августа она поднялась до отметки 642 см. Дожди в крае продолжают идти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за подъема воды в Амуре набережную закрыли для посетителей.

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