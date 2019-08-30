Асунсьон, , 02:30 — REGNUMГрузовик, перевозивший пиво, перевернулся в городе Куругуати в Парагвае, сообщает ABC Color.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением во время движения по мосту, в результате чего грузовик перевернулся, а упаковки с пивом выпали на обочину и проезжую часть.

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Этим воспользовались находчивые местные жители и стали уносить пиво с собой. Многие приходили на место аварии уже с мешками и пакетами, чтобы унести побольше. В итоге местные жители украли около 30 тысяч упаковок пенного напитка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в американском штате Арканзас в результате столкновения грузовиков по дороге рассыпались сотник бутылок с виски. Полицейским потребовалось три часа, чтобы убрать алкоголь с проезжей части.

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