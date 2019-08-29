Иваново, , 14:07 — REGNUM

Житель Ивановской области во время праздничного застолья по поводу своего юбилея подрался с одним из знакомых. Конфликт, возникший по незначительному поводу, закончился ударом кухонного ножа в грудь оппонента. Юбиляр оказался на скамье подсудимых, сообщили 29 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Молодой человек отмечал свой 30-й день рождения. Мужчина долгое время не употреблял алкоголь, но на праздновании позволил себе выпить. С одним из знакомых у юбиляра возник конфликт, и мужчина взялся за нож. От ранения и массивной кровопотери гость скончался на месте, приехавшие на вызов сотрудники экстренных служб констатировали смерть. На судебном заседании обвиняемый признал себя виновным, пояснил, что инициатором конфликта не являлся, очень сожалеет и раскаивается.

Суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу.