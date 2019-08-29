Сеул, , 11:33 — REGNUM

В связи с недавними пусками баллистических ракет малой дальности военными КНДР, над Сеулом и другими столичными районами был замечен разведывательный самолет США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Разведывательный самолет Boeing RC-135V Defense.gov

Согласно опубликованным данным, над Сеулом и провинцией Кёнгидо был замечен крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135V.

Известно, что самолет США находился в воздушном пространстве страны в рамках договоренности, однако эксперты полагают, что США готовятся к возможному запуску снарядов со стороны КНДР.

Несмотря на то, что военные учения между США и Южной Кореей завершены, существует вероятность, что данный полет никак не связан с натянутыми отношениями США и КНДР.