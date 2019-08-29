Берёзовский, Свердловская область, , 10:58 — REGNUM

В Берёзовском местный житель предстанет перед судом по обвинению в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Утверждено обвинительное заключение, а дело передано в Берёзовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии на шесть лет.

По версии следственных органов, обвиняемый совершил преступление в октябре 2018 года. Будучи управляющим автозаправочной станции, мужчина приобрёл устройство, которое после заправки автомобиля показывает на табло увеличенный по сравнению с реально отпущенным объём топлива. Таким образом он похитил 50 тыс. рублей. Затем он изменил необходимые для отчёта данные объёмов топлива в резервуарах автозаправки.