Золочев, , 08:43 — REGNUM

В Харьковской области задержаны 49 человек, подозреваемые в нападении на журналистов телеканала 112.ua, сообщили 28 августа в пресс-службе Национальной полиции области.

Журналист телеканала «112» Олег Решетняк рассказал местному изданию Kharkiv Today, что нападение произошло после того, как журналисты попытались при помощи квадрокоптера снять территорию пилорамы, на которой перерабатывался незаконно срубленный лес.

«Только мы подняли квадрокоптер вверх, услышали хлопки, похожие на звук пневматического пистолета. Дальше вышли люди, которые представились сотрудниками пилорамы. Начали кричать, угрожать нам», — рассказал он.

Во время выхода журналиста в прямой эфир, на него напали несколько человек и начали избивать.

«Так совпало, что когда вышел в прямой эфир, в этот момент группа людей побила меня, отобрала телефон. Били одновременно человек пять-десять», — добавил Решетняк.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Харьковской области возле посёлка Золочев. Нападавшие требовали от журналистов удалить отснятый материал.

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