Золочев, 29 августа 2019, 08:43 — REGNUM
В Харьковской области задержаны 49 человек, подозреваемые в нападении на журналистов телеканала 112.ua, сообщили 28 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
Журналист телеканала «112» Олег Решетняк рассказал местному изданию Kharkiv Today, что нападение произошло после того, как журналисты попытались при помощи квадрокоптера снять территорию пилорамы, на которой перерабатывался незаконно срубленный лес.
Во время выхода журналиста в прямой эфир, на него напали несколько человек и начали избивать.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Харьковской области возле посёлка Золочев. Нападавшие требовали от журналистов удалить отснятый материал.
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