Золочев, 28 августа 2019, 14:33 — REGNUM
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса. Об этом заявили сами журналисты 28 августа в эфире телеканала.
Он отметил, что неизвестные требуют у журналистов карты памяти, на которых сохранены отснятые материалы.
Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и призвал местные власти немедленно решить проблему вырубки лесов.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Житомирскую область, Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» и потребовал остановить незаконный бизнес.
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