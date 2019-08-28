Золочев, , 14:33 — REGNUM

В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса. Об этом заявили сами журналисты 28 августа в эфире телеканала.

«Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, активисты, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, мы смогли своими усилиями это остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована», — рассказал корреспондент.

Он отметил, что неизвестные требуют у журналистов карты памяти, на которых сохранены отснятые материалы.

«Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется», — сказал журналист, после чего у него из рук выбили камеру и трансляция прекратилась.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и призвал местные власти немедленно решить проблему вырубки лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Житомирскую область, Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» и потребовал остановить незаконный бизнес.

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