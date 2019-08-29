Благовещенск, , 07:27 — REGNUM

В Амурской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней массово уничтожают поголовье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Общее поголовье свиней в Амурской области составляет порядка 50 тыс. голов. В первую волну вспышки АЧС были уничтожены 735 голов, под вторую волну попадает уже около 5 тыс. животных. По данным специалистов, в новых очагах инфекции предстоит уничтожить еще не менее 1 тыс голов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ещё в пяти поселениях введён карантин по АЧС. Инфекцией охвачены не менее четырёх муниципалитетов области.