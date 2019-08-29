Благовещенск, , 07:16 — REGNUM

В Приамурье карантин по африканской чуме свиней введён ещё в пяти поселениях региона. В черный список попали сёла Благовещенского, Бурейского, Ивановского, Тамбовского районов. Продолжает действовать ЧС в двух поселениях Благовещенского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех населённых пунктах, где действует карантин, устанавливаются пропускные пункты и дезинфекционные барьеры. Установлена и «вторая угрожаемая зона» — 100 км от поселения, где выявлен вирус.

В таких зонах запрещён убой свиней, вывоз из них всего, что касается свинопоголовья. В лабораториях изучают вирус, чтобы определить его происхождение.

Год назад африканская чума пришла из соседнего Китая, как раз из провинции Хэйлунцзян, расположенной напротив населённых пунктов, где сейчас выявлены пораженные болезнью животные.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со вспышкой в Приморье и Приамурье АЧС, в Хабаровском крае временно закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Такое решение принял Россельхознадзор, чтобы не допустить распространения эпидемии.