Хабаровск, , 04:42 — REGNUM

В Хабаровском крае осудили «чёрных» лесорубов за вырубку особо ценных пород деревьев. Ущерб, нанесённый государству, составил более 22 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следствием и судом установлено, что преступная группа из четырех человек в Нанайском районе Хабаровского края промышляла незаконными рубками дуба и ясеня летом 2017 года. Преступников обязали возместить ущерб, а также приговорили к условным срокам лишения свободы — от 2,5 до 4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в последние годы имели место множество скандалов, связанных с незаконной деятельностью в лесах. По мнению общественников, преступные группировки и незаконно действующий бизнес уничтожают лес и наносят огромный ущерб казне.