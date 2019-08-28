Ростов-на-Дону, , 22:20 — REGNUM

В Ростовской области с начала текущего года произошло три случая отравления дикорастущими грибами. К врачам обратились жители Шахт, Белой Калитвы и Неклиновского района. Среди пострадавших — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На территории Донского региона зарегистрировано три случая пищевых отравлений дикорастущими грибами с числом пострадавших — четыре человека. Дикорастущие грибы, послужившие причиной отравления, были самостоятельно собраны и приготовлены для употребления в пищу. Среди пострадавших — двое детей, употребивших сырые грибы во время прогулки», — уточнили в ведомстве.

В целом специалисты оценивают ситуацию с отравления дикорастущими грибами как стабильную. Летальных исходов не зафиксировано. Однако перед сбором грибов следует повторить правила их сбора.

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