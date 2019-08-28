Новосибирск, , 13:06 — REGNUM

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

«Спасательная операция завершена. Руководство СГК выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших», — отметили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, в Новосибирске рухнула стена здания насосной станции. К настоящему времени известно, что погибли три человека, один рабочий пострадал и был госпитализирован с переломом ноги. Всего на участке во время ЧП находилось 13 человек. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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