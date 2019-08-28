Новосибирск, , 12:59 — REGNUM

Очевидцы обрушения здания насосной станции в Новосибирске сообщили подробности ЧП.

Как рассказала изданию «Ваш город.ру» жительница одного из домов, кран стал поднимать бур, который оторвался и упал

«Они (строители) сначала сами пытались разобрать, первого человека в первую же минуту достали со сломанной ногой, потом минут за 15 ещё двоих подняли. А потом уже первого мёртвого достали», — пишет СМИ со ссылкой на очевидца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о двоих погибших на месте обрушения здания насосной станции в Новосибирске. Еще одного рабочего сейчас ищут под завалами.

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