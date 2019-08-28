Новосибирск, , 12:26 — REGNUM

На месте ЧП в Новосибирске работают 183 человека и 44 единицы техники, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Из них от МЧС России 132 человека и 31 единица техники, в том числе аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек и четыре кинологических расчета. Для мониторинга обстановки также задействованы беспилотные летательные аппараты», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска назвали предварительную причину обрушения здания насосной станции. По предварительной информации, ЧП произошло из-за сползания грунта при реконструкции объекта.

Напомним, что сегодня, 28 августа, в Новосибирске произошло обрушение стены насосной станции. Во время ЧП на объекте работали 13 человек. В настоящее время известно о гибели двоих рабочих.

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