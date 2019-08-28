Новоуральск, Свердловская область, , 12:26 — REGNUM

В Новоуральске местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Новоуральский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что преступление произошло 17 мая 2019 года. В тот день подсудимый, вооружившись ножом, напал на свою сожительницу и ампутировал ей язык. В результате полученной травмы кровь попала в лёгкие женщины, и вскоре потерпевшая скончалась.